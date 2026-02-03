$42.810.04
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Росія здійснила масовану атаку ракетами та дронами по багатоповерхівках, ТЕЦ і ТЕС у 8 областях України. Сотні тисяч сімей залишилися без тепла під час 25-градусних морозів.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль

росія вночі масовано атакувала ракетами і дронами багатоповерхівки, ТЕЦ і ТЕС, вдаривши по 8 областях - сотні тисяч сімей без тепла в найсуворіші зимові морози у -25°C, повідомив у вівторок перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Під ударом були - вісім областей України! Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! 

- повідомив Шмигаль.

Міністр наголосив:

Цілі - не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25°C!

"Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" - підкреслив Шмигаль.

Юлія Шрамко

