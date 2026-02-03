$42.970.16
50.910.12
ukenru
07:02 • 1478 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 8636 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 21017 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 31302 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 24061 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 35116 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 22178 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15384 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13149 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 28063 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.4м/с
72%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 10808 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 12514 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 20354 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 14856 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 19455 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 5216 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 35116 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 24599 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 28063 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 81081 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 15246 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 16934 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 16809 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 15915 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 15620 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Россия совершила массированную атаку ракетами и дронами по многоэтажкам, ТЭЦ и ТЭС в 8 областях Украины. Сотни тысяч семей остались без тепла во время 25-градусных морозов.

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль

Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами многоэтажки, ТЭЦ и ТЭС, ударив по 8 областям - сотни тысяч семей без тепла в самые суровые зимние морозы в -25°C, сообщил во вторник первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Под ударом были - восемь областей Украины! Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских нелюдей. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре!

- сообщил Шмыгаль.

Министр подчеркнул:

Цели - не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25°C!

"Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, совершенных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!" - подчеркнул Шмыгаль.

россия снова атаковала ТЭС, повреждено оборудование - ДТЭК03.02.26, 08:29 • 2336 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Харьков