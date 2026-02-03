Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Россия совершила массированную атаку ракетами и дронами по многоэтажкам, ТЭЦ и ТЭС в 8 областях Украины. Сотни тысяч семей остались без тепла во время 25-градусных морозов.
Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами многоэтажки, ТЭЦ и ТЭС, ударив по 8 областям - сотни тысяч семей без тепла в самые суровые зимние морозы в -25°C, сообщил во вторник первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Под ударом были - восемь областей Украины! Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских нелюдей. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре!
Министр подчеркнул:
Цели - не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25°C!
"Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, совершенных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!" - подчеркнул Шмыгаль.
