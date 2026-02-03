россия снова атаковала ТЭС, повреждено оборудование - ДТЭК
Киев • УНН
россия совершила девятую массированную атаку на теплоэлектростанции ДТЭК с октября 2025 года. Оборудование существенно пострадало.
рф в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, есть существенные последствия, сообщили в ДТЭК во вторник, пишет УНН.
россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций
По данным ДТЭК, это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
