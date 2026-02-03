Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания
Киев • УНН
Винницкая область под массированной вражеской атакой с попаданиями в объекты критической инфраструктуры. Обесточено 50 населенных пунктов, энергетики работают над восстановлением.
Винницкая область подверглась массированной атаке рф, есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточены 50 населенных пунктов, сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная во вторник в Telegram, пишет УНН.
Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры
По ее словам, по состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. "Происходит тушение пожаров", - отметила глава ОВА.
"В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - сообщила Заболотная.
Все службы, по ее словам, работают на местах.
