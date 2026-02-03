$42.810.04
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Винницкая область под массированной вражеской атакой с попаданиями в объекты критической инфраструктуры. Обесточено 50 населенных пунктов, энергетики работают над восстановлением.

Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания

Винницкая область подверглась массированной атаке рф, есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточены 50 населенных пунктов, сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная во вторник в Telegram, пишет УНН.

Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры

- написала Заболотная.

По ее словам, по состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. "Происходит тушение пожаров", - отметила глава ОВА.

"В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - сообщила Заболотная.

Все службы, по ее словам, работают на местах.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Винницкая область