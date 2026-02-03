Какова ситуация с теплом в Киеве и области, Харькове и Днепре: обновление от вице-премьера

После атаки РФ в Киеве без тепла 1176 домов, в Киевской области теплоснабжение работает в штатном режиме, продолжаются работы по возвращению отопления в отдельных районах Харькова и Днепра, сообщил обновленные данные вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба по итогам энергетического селектора с Президентом Украины, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня враг снова атаковал объекты тепло- и энергогенерации – ТЭЦ и критическую инфраструктуру, обеспечивающую тепло в домах миллионов людей. Удары наносятся тогда, когда температура опускается ниже нуля – и тепло становится вопросом базового выживания", - написал Кулеба в соцсетях.

По его словам, "под атаками – энергетическая инфраструктура Киева, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Винницкой и Сумской областей".

Киев

"В столице из-за обстрелов без тепла остаются жители более 1176 домов", - сообщил вице-премьер.

На местах, по его словам, работают 229 аварийно-восстановительных бригад, из них 119 - дополнительные бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов. "Сегодня также ожидаем прибытия оперативно привлеченных бригад сварщиков и сантехников", - указал Кулеба.

Киевская область

"В Киевской области теплоснабжение работает в штатном режиме. Даже при отсутствии электроэнергии котельные жилого фонда и социальной сферы обеспечены резервным питанием - стационарными и мобильными генераторами, в частности для работы скважин в общинах", - отметил вице-премьер.

Харьков и Днепр

"Продолжаются восстановительные работы по возвращению отопления в отдельных районах Харькова и Днепра", - сообщил Кулеба.

Ситуация с водой и прочим

"Водоснабжение и водоотведение после атак во всех регионах работают стабильно", - указал Кулеба.

В пострадавших общинах, по его словам, развернуты Пункты Несокрушимости – люди могут согреться и подзарядить гаджеты.

"Это не случайный выбор целей. Это сознательная тактика – оставить гражданских без тепла, воды и света во время морозов. Именно так выглядит геноцид: когда государство-агрессор намеренно создает условия, несовместимые с нормальной жизнью", - подчеркнул Кулеба.

"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована