В Харькове объявили ЧС после почти 5-часовой атаки рф: какая ситуация в регионе

В Харькове ситуацию после атаки рф, в результате которой были повреждены ТЭЦ и электроподстанции, классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня, в регионе без света остаются около 60% абонентов, сообщили в Харьковском городском совете и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, пишет УНН.

Продолжительность атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область "почти 5 часов подряд". "Для ударов враг применил БпЛА, КАБ, баллистические ракеты, кассетные боеприпасы, - указал Синегубов. - Повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и населенных пунктах области".

Повреждения

"В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино"", - сообщил на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС мэр города Игорь Терехов.

По данным горсовета, часть оборудования на этих объектах получила серьезные разрушения. В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. "Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Чрезвычайная ситуация

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - отметил мэр.

Решением КТЭБ эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня - сообщили в горсовете.

Что со светом

"В результате атаки без электроснабжения остаются около 60% абонентов. В регионе действуют графики плановых и аварийных отключений. Прилагаем максимум усилий, чтобы в домах, где отсутствует теплоснабжение, был свет, чтобы люди могли воспользоваться альтернативными средствами обогрева", - сообщил Синегубов.

При этом в горсовете отметили, что в районах Харькова, которые остались без тепла, "будет обеспечено стабильное электроснабжение". Как сообщил Терехов, городские власти договорились об этом с правительством, учитывая значительные разрушения критической инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.

Мэр отметил, что это позволит горожанам пользоваться отопительными приборами.

"Это первый такой масштаб разрушений критической инфраструктуры в этом отопительном сезоне, но мы проходили и другие тяжелые годы, когда перезапускали систему отопления восемь раз. Я благодарен энергетикам и тепловикам, которые работают круглосуточно, чтобы горожане получили тепло. Мы будем бороться за каждую минуту тепла и света, чтобы люди оставались в городе", - подчеркнул Терехов.

Пункты несокрушимости и обогрева

Он напомнил, что в городе функционирует 101 пункт несокрушимости. Кроме того, в Харькове разворачивают палатки, где горожане могут выпить горячие напитки, получить еду, зарядить гаджеты и т.д. Также АО "Укрзализныця" планирует обустроить пункт несокрушимости на базе поезда, чтобы люди могли находиться там в тепле, сообщили в горсовете

На территории области, по данным главы ОВА, круглосуточно работают 778 Пунктов Несокрушимости. При необходимости, в пунктах можно заночевать, зарядить гаджеты, обратиться за медицинской помощью и т.д.

"Дополнительно мы подготовили 354 пункта обогрева. Уже развернуто 33 мобильных пункта обогрева – устанавливаем их в жилых кварталах, чтобы люди могли быстро туда добраться и получить все необходимые услуги", - отметил Синегубов.

