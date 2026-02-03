$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 6304 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 14647 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 25978 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 26695 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 26142 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28165 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33533 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42709 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28671 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
В Харькове объявили ЧС после почти 5-часовой атаки рф: какая ситуация в регионе

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В Харькове ситуацию после повреждения ТЭЦ и электроподстанций классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Около 60% абонентов остаются без света, а 105 тысяч без тепла.

В Харькове объявили ЧС после почти 5-часовой атаки рф: какая ситуация в регионе

В Харькове ситуацию после атаки рф, в результате которой были повреждены ТЭЦ и электроподстанции, классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня, в регионе без света остаются около 60% абонентов, сообщили в Харьковском городском совете и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, пишет УНН.

Продолжительность атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область "почти 5 часов подряд". "Для ударов враг применил БпЛА, КАБ, баллистические ракеты, кассетные боеприпасы, - указал Синегубов. - Повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и населенных пунктах области".

Повреждения

"В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино"", - сообщил на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС мэр города Игорь Терехов.

По данным горсовета, часть оборудования на этих объектах получила серьезные разрушения. В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. "Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Чрезвычайная ситуация

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - отметил мэр.

Решением КТЭБ эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня

- сообщили в горсовете.

Что со светом

"В результате атаки без электроснабжения остаются около 60% абонентов. В регионе действуют графики плановых и аварийных отключений. Прилагаем максимум усилий, чтобы в домах, где отсутствует теплоснабжение, был свет, чтобы люди могли воспользоваться альтернативными средствами обогрева", - сообщил Синегубов.

При этом в горсовете отметили, что в районах Харькова, которые остались без тепла, "будет обеспечено стабильное электроснабжение". Как сообщил Терехов, городские власти договорились об этом с правительством, учитывая значительные разрушения критической инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.

Мэр отметил, что это позволит горожанам пользоваться отопительными приборами.

"Это первый такой масштаб разрушений критической инфраструктуры в этом отопительном сезоне, но мы проходили и другие тяжелые годы, когда перезапускали систему отопления восемь раз. Я благодарен энергетикам и тепловикам, которые работают круглосуточно, чтобы горожане получили тепло. Мы будем бороться за каждую минуту тепла и света, чтобы люди оставались в городе", - подчеркнул Терехов.

Пункты несокрушимости и обогрева

Он напомнил, что в городе функционирует 101 пункт несокрушимости. Кроме того, в Харькове разворачивают палатки, где горожане могут выпить горячие напитки, получить еду, зарядить гаджеты и т.д. Также АО "Укрзализныця" планирует обустроить пункт несокрушимости на базе поезда, чтобы люди могли находиться там в тепле, сообщили в горсовете

На территории области, по данным главы ОВА, круглосуточно работают 778 Пунктов Несокрушимости. При необходимости, в пунктах можно заночевать, зарядить гаджеты, обратиться за медицинской помощью и т.д.

"Дополнительно мы подготовили 354 пункта обогрева. Уже развернуто 33 мобильных пункта обогрева – устанавливаем их в жилых кварталах, чтобы люди могли быстро туда добраться и получить все необходимые услуги", - отметил Синегубов.

Какова ситуация с теплом в Киеве и области, Харькове и Днепре: обновление от вице-премьера03.02.26, 14:19 • 1016 просмотров

