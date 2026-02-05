$43.190.22
21:10 • 1866 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 5638 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 7210 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 8930 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 12109 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 14507 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 12932 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12721 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19268 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26074 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Укрзализныця меняет формат перевозок в Сумской области из-за ситуации с безопасностью, вводя схему "поезд плюс автобус". Поезд №896/895 будет курсировать между Кролевцом и Фастовом, а в Шостку пассажиров будут доставлять автобусами.

В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця

Из-за ситуации с безопасностью в Сумской области Укрзализныця меняет формат перевозок в направлении Шостки. Отныне пассажирам предлагают схему "поезд плюс автобус", чтобы обеспечить стабильное сообщение в условиях существующих рисков. Об этом пишет УНН.

Подробности

Поезд №896/895 изменит станцию отправления и прибытия: вместо маршрута Шостка – Фастов он будет курсировать между Кролевцем и Фастовом. Для пассажиров, следующих в Шостку, железнодорожники организовали пересадку на автобусы.

Также внесены изменения в пригородное сообщение на Конотопщине. Поезд №6542 Конотоп – Неплюево временно не будет курсировать, а вместо него пассажирам предлагают воспользоваться альтернативным рейсом №6546.

Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця04.02.26, 09:58 • 3218 просмотров

