В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця
Киев • УНН
Укрзализныця меняет формат перевозок в Сумской области из-за ситуации с безопасностью, вводя схему "поезд плюс автобус". Поезд №896/895 будет курсировать между Кролевцом и Фастовом, а в Шостку пассажиров будут доставлять автобусами.
Из-за ситуации с безопасностью в Сумской области Укрзализныця меняет формат перевозок в направлении Шостки. Отныне пассажирам предлагают схему "поезд плюс автобус", чтобы обеспечить стабильное сообщение в условиях существующих рисков. Об этом пишет УНН.
Подробности
Поезд №896/895 изменит станцию отправления и прибытия: вместо маршрута Шостка – Фастов он будет курсировать между Кролевцем и Фастовом. Для пассажиров, следующих в Шостку, железнодорожники организовали пересадку на автобусы.
Также внесены изменения в пригородное сообщение на Конотопщине. Поезд №6542 Конотоп – Неплюево временно не будет курсировать, а вместо него пассажирам предлагают воспользоваться альтернативным рейсом №6546.
Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця04.02.26, 09:58 • 3218 просмотров