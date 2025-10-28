Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що опалення в Україні офіційно розпочнеться з 28 жовтня. Він також зазначив, що знайдено 70% коштів, необхідних для імпорту газу.
Опалення офіційно має розпочатися з 28 жовтня, повідомив журналістам Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Енергетика. Ми знайшли гроші - близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу. Щодо електрики. У принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, у Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа
