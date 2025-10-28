Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что отопление в Украине официально начнется с 28 октября. Он также отметил, что найдено 70% средств, необходимых для импорта газа.
Отопление официально должно начаться с 28 октября, сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Энергетика. Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа. Что касается электричества. В принципе, везде все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление учреждений социальной сферы в части громад уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа
