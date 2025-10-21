Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах: в Минразвития говорят, к 40% подали тепло
Киев • УНН
Отопительный сезон начался для объектов социальной сферы, где более 40% детских садов, школ и больниц уже получают тепло. Местные власти индивидуально принимают решение о начале отопительного сезона в общинах.
Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы, в том числе детсадах, школах и больницах, уже начался - к 40% подали тепло, сообщил в эфире телемарафона во вторник заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, пишет УНН.
Отопительный сезон, я хочу сказать, что он уже начался для объектов социальной сферы. У нас более 40% садиков, школ, больниц - в этом приоритет, и по решению местных властей тепло к этим критически важным объектам уже подается
По его словам, "на сегодня органами местного самоуправления в каждой громаде индивидуально отдельно, в зависимости от текущих погодных условий, местные власти принимают решение о начале отопительного сезона".
Напомним
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что, как он надеется, отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии.