Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах: в Минразвития говорят, к 40% подали тепло

Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы, в том числе детсадах, школах и больницах, уже начался - к 40% подали тепло, сообщил в эфире телемарафона во вторник заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, пишет УНН.

Отопительный сезон, я хочу сказать, что он уже начался для объектов социальной сферы. У нас более 40% садиков, школ, больниц - в этом приоритет, и по решению местных властей тепло к этим критически важным объектам уже подается