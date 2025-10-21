$41.760.03
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків

Київ • УНН

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.

Опалення, як очікується, увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, і це має призвести до зниження споживання електроенергії. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Деталі

Зайченко повідомив, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.  

Ми сподіваємося, що найближчим часом, протягом 10 днів, теплопостачання буде забезпечене по всій території України, і це призведе до зниження споживання електроенергії. Тому що зараз багато споживачів гріються за рахунок кондиціонерів, обігрівачів

- розповів Зайченко.

рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла21.10.25, 10:32 • 6284 перегляди

Доповнення

13 жовтня в уряді повідомляли, що опалювальний сезон в Україні розпочинається у плановому режимі. 15 жовтня Кабмін закликав місцеві громади не розпочинати опалювальний сезон завчасно, "діяти зважено й економно" та берегти ресурси.

У Києві опалювальний сезон розпочався 14 жовтня - але спочатку для закладів соціальної сфери. Житлові будинки, як повідомляли, будуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів і буде такою протягом трьох діб при збереженні тенденції до похолодання. Торік у Києві опалювальний сезон для житлового фонду розпочався 30 жовтня.

Заступниця голови наглядової ради "Нафтогаз" Наталія Бойко повідомляла раніше, що цей опалювальний сезон буде складним, тому українцям варто переглянути свої побутові звички.

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента20.10.25, 13:03 • 2840 переглядiв

Анна Мурашко

