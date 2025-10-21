Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.