14 жовтня у Києві стартує опалювальний сезон: кому включать тепло

В столиці з 14 жовтня розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери міста. Житлові ж будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Про це у четвер повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.

Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку - написав Кличко.

За його словами, тепло в житлові будинки почнуть давати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Також Кличко вказав, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюється з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.

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