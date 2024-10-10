14 октября в Киеве стартует отопительный сезон: кому включат тепло
Киев • УНН
С 14 октября в Киеве начнут отапливать учреждения социальной сферы. Жилые дома подключат к отоплению, когда среднесуточная температура опустится до +8°C в течение трех суток.
В столице с 14 октября начинается отопительный сезон для учреждений социальной сферы города. Жилые же дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию. Об этом в четверг сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
С понедельника, 14 октября, столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города. Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику
По его словам, тепло в жилые дома начнут давать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.
Также Кличко указал, что решение о начале отопительного сезона принимается с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии.
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