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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов критической инфраструктуры: в ОП собрали на совещание руководителей областей

Подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов критической инфраструктуры: в ОП собрали на совещание руководителей областей

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 17:54  •  5369 просмотра

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В Офисе Президента состоялось совещание с руководителями областей по важным вопросам обеспечения жизнедеятельности регионов. Обсуждались безопасность, подготовка к отопительному сезону, восстановление инфраструктуры и другие ключевые темы.

В Офисе Президента состоялось совещание с руководителями областей. На повестке дня - важные вопросы обеспечения жизнедеятельности регионов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, передает УНН.

По словам Никиты, в фокусе внимания - направление безопасности, подготовка к отопительному сезону, поддержка населения в условиях возможных ограничений поставок электричества, восстановление разрушенного жилья и объектов критической инфраструктуры, обеспечение устойчивого образовательного процесса, поддержка ветеранов и ВПЛ и тому подобное.

Отдельный фокус внимания остается на обеспечении бесперебойной связи. Здесь работаем совместно с Министерством цифровой трансформации и операторами мобильной связи, добавил заместитель главы ОП.

«В регионах системно выполняем работу по восстановлению разрушенного жилья и объектов критической инфраструктуры. Это направление реализуем вместе с командой Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Громады должны чувствовать себя защищенными, иметь поддержку, системную коммуникацию с местными властями на всех уровнях. Над этим 24/7 работают руководители областей, команды администраций в регионах совместно с самоуправлением», - резюмировал Никита.

В ОП собрали руководителей прифронтовых регионов: о чем говорили13 сентября 2024, 18:45 • 48894 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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