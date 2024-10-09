Подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов критической инфраструктуры: в ОП собрали на совещание руководителей областей
Киев • УНН
В Офисе Президента состоялось совещание с руководителями областей по важным вопросам обеспечения жизнедеятельности регионов. Обсуждались безопасность, подготовка к отопительному сезону, восстановление инфраструктуры и другие ключевые темы.
В Офисе Президента состоялось совещание с руководителями областей. На повестке дня - важные вопросы обеспечения жизнедеятельности регионов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, передает УНН.
По словам Никиты, в фокусе внимания - направление безопасности, подготовка к отопительному сезону, поддержка населения в условиях возможных ограничений поставок электричества, восстановление разрушенного жилья и объектов критической инфраструктуры, обеспечение устойчивого образовательного процесса, поддержка ветеранов и ВПЛ и тому подобное.
Отдельный фокус внимания остается на обеспечении бесперебойной связи. Здесь работаем совместно с Министерством цифровой трансформации и операторами мобильной связи, добавил заместитель главы ОП.
«В регионах системно выполняем работу по восстановлению разрушенного жилья и объектов критической инфраструктуры. Это направление реализуем вместе с командой Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Громады должны чувствовать себя защищенными, иметь поддержку, системную коммуникацию с местными властями на всех уровнях. Над этим 24/7 работают руководители областей, команды администраций в регионах совместно с самоуправлением», - резюмировал Никита.
В ОП собрали руководителей прифронтовых регионов: о чем говорили13 сентября 2024, 18:45 • 48894 просмотра