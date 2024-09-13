В ОП собрали руководителей прифронтовых регионов: о чем говорили

В Офисе Президента состоялось рабочее совещание с руководителями прифронтовых регионов. Речь шла о фортификации, защите населения, подготовке к прохождению отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита, передает УНН.

"На повестке дня - вопросы функционирования прифронтовых громад и территорий в сверхтяжелых условиях военного положения. Фортификации, защита населения, подготовка к прохождению отопительного сезона, поддержка сил обороны и безопасности, гуманитарные вопросы и т.д.", - сообщил Никита.

Также, по его словам, обсудили функционирование экономического сектора. Крупные предприятия, микробизнес и другие налогоплательщики продолжают работать несмотря на все риски, обеспечивая поступления в местные бюджеты. Их проблемы и потребности - это зона ответственности военных администраций. Поэтому задача - усилить коммуникацию, в том числе и личную.

"Отдельное направление работы - поддержка прифронтовых регионов со стороны тыловых областей. В ближайшее время представим предложения, общее видение и конкретные решения.

Президент Владимир Зеленский ставит перед ОВА четкие задачи, выполнение которых усиливает обороноспособность страны и обеспечивает жизнедеятельность регионов в условиях постоянных атак врага. Поэтому углубляем взаимодействие и координацию с руководителями областей для оперативной и эффективной работы", - резюмировал Никита.