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В ОП зібрали очільників прифронтових регіонів: про що говорили

В ОП зібрали очільників прифронтових регіонів: про що говорили

Київ • УНН

 • 49069 перегляди

В Офісі Президента відбулась нарада з очільниками прифронтових регіонів. Обговорювались питання фортифікацій, захисту населення, підготовки до опалювального сезону та підтримки економічного сектору.

В Офісі Президента відбулась робоча нарада з очільниками прифронтових регіонів. Йшлося про фортифікації, захист населення, підготовка до проходження опалювального сезону. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Віктор Микита, передає УНН.

"На порядку денному - питання функціонування прифронтових громад та територій у надважких умовах воєнного стану. Фортифікації, захист населення, підготовка до проходження опалювального сезону, підтримка сил оборони та безпеки, гуманітарні питання тощо", - повідомив Микита.

Також, за його словами, обговорили функціонування економічного сектору. Великі підприємства, мікробізнес та інші платники податків продовжують працювати попри усі ризики, забезпечуючи надходження до місцевих бюджетів. Їх проблеми та потреби - це зона відповідальності військових адміністрацій. Тож завдання - посилити комунікацію, зокрема й особисту.

"Окремий напрямок роботи - підтримка прифронтових регіонів з боку тилових областей. Найближчим часом представимо пропозиції, спільне бачення та конкретні рішення.

Президент Володимир Зеленський ставить перед ОВА чіткі завдання, виконання яких посилює обороноздатность країни та забезпечує життєдіяльність регіонів в умовах постійних атак ворога. Тож поглиблюємо взаємодію та координацію з очільниками областей для оперативної та ефективної роботи", - резюмував Микита.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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