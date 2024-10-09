Підготовка до опалювального сезону і відновлення обʼєктів критичної інфраструктури: в ОП зібрали на нараду очільників областей
Київ • УНН
В Офісі Президента відбулась нарада з очільниками областей щодо важливих питань забезпечення життєдіяльності регіонів. Обговорювались безпека, підготовка до опалювального сезону, відновлення інфраструктури та інші ключові теми.
В Офісі Президента відбулась нарада з очільниками областей. На порядку денному – важливі питання забезпечення життєдіяльності регіонів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, передає УНН.
За словами Микити, у фокусі уваги – безпековий напрямок, підготовка до опалювального сезону, підтримка населення в умовах можливих обмежень постачання електрики, відновлення зруйнованого житла та обʼєктів критичної інфраструктури, забезпечення сталого освітнього процесу, підтримка ветеранів і ВПО тощо.
Окремий фокус уваги залишається на забезпеченні безперебійного звʼязку. Тут працюємо спільно із Міністерством цифрової трансформації та операторами мобільного звʼязку, додав заступник глави ОП.
"У регіонах системно виконуємо роботу з відновлення зруйнованого житла й обʼєктів критичної інфраструктури. Цей напрямок реалізовуємо разом із командою Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Громади повинні відчувати себе захищеними, мати підтримку, системну комунікацію з місцевою владою на всіх рівнях. Над цим 24/7 працюють очільники областей, команди адміністрацій у регіонах спільно із самоврядуванням", - резюмував Микита.
В ОП зібрали очільників прифронтових регіонів: про що говорили13.09.24, 21:45 • 49069 переглядiв