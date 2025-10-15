Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 8272 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 19246 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 23022 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 19590 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 33229 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19586 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30262 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14723 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26530 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12085 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
754мм
Популярнi новини
В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря14 жовтня, 14:59 • 4276 перегляди
Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному14 жовтня, 15:01 • 2710 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03 • 12858 перегляди
Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпеньVideo14 жовтня, 16:12 • 3100 перегляди
російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14 жовтня, 16:25 • 2956 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 33229 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30262 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26530 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 64755 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 65518 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Харківська область
Швеція
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto00:05 • 218 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 20427 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 22790 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 32728 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 37204 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Уряд закликає місцеві громади не розпочинати опалювальний сезон завчасно, діяти зважено та економно, зберігаючи ресурси. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив на важливості розподіленої генерації та підготовки резервів палива й автономних джерел живлення.

Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

Уряд закликає місцеві громади не розпочинати опалювальний сезон завчасно, "діяти зважено й економно" та берегти ресурси. Про це за підсумками наради в Сумській області щодо підготовки до опалювального сезону у прифронтовому регіоні повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує УНН.

Деталі

За його словами, громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об’єктах соціальної сфери.

Громади та регіони готують резерви палива, додаткові генератори, автономні джерела живлення, додаткові ремонтні бригади з інших регіонів. Маємо разом пройти зиму

- написав урядовець.

Він підкреслив, що у цьому контексті важливе питання - розподілена генерація.

Продовжуємо роботу з донорами, міжнародними партнерами, щоб розвивати децентралізацію енергосистеми. Важливо розвантажити систему та забезпечити сталу роботу критично-важливих обʼєктів в умовах атак рф. Особливо на прифронтових громадах

- зазначив Кулеба.

Він додав, що ворог намагається зірвати опалювальний сезон в Україні.

"Тактика незмінна - використати холод та темряву як зброю. росія цілеспрямовано бʼє по енергетиці, десятками дронів та ракетами. Тому маємо бути єдиними та разом пройти цей опалювальний сезон", - резюмував віцепрем’єр.

Нагадаємо

Напередодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківщини та Сумщини, є обмеження споживання електроенергії на Чернігівщині. Споживання залишається високим через похолодання та хмарну погоду.

Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів14.10.25, 10:00 • 3304 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Сумська область
Харківська область
Чернігівська область
Україна