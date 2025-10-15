Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

Уряд закликає місцеві громади не розпочинати опалювальний сезон завчасно, "діяти зважено й економно" та берегти ресурси. Про це за підсумками наради в Сумській області щодо підготовки до опалювального сезону у прифронтовому регіоні повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує УНН.

Деталі

За його словами, громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об’єктах соціальної сфери.

Громади та регіони готують резерви палива, додаткові генератори, автономні джерела живлення, додаткові ремонтні бригади з інших регіонів. Маємо разом пройти зиму - написав урядовець.

Він підкреслив, що у цьому контексті важливе питання - розподілена генерація.

Продовжуємо роботу з донорами, міжнародними партнерами, щоб розвивати децентралізацію енергосистеми. Важливо розвантажити систему та забезпечити сталу роботу критично-важливих обʼєктів в умовах атак рф. Особливо на прифронтових громадах - зазначив Кулеба.

Він додав, що ворог намагається зірвати опалювальний сезон в Україні.

"Тактика незмінна - використати холод та темряву як зброю. росія цілеспрямовано бʼє по енергетиці, десятками дронів та ракетами. Тому маємо бути єдиними та разом пройти цей опалювальний сезон", - резюмував віцепрем’єр.

Нагадаємо

Напередодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківщини та Сумщини, є обмеження споживання електроенергії на Чернігівщині. Споживання залишається високим через похолодання та хмарну погоду.

