Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
Киев • УНН
Правительство призывает местные общины не начинать отопительный сезон заблаговременно, действовать взвешенно и экономно, сохраняя ресурсы. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул важность распределенной генерации и подготовки резервов топлива и автономных источников питания.
Правительство призывает местные общины не начинать отопительный сезон заблаговременно, "действовать взвешенно и экономно" и беречь ресурсы. Об этом по итогам совещания в Сумской области по подготовке к отопительному сезону в прифронтовом регионе сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует УНН.
Детали
По его словам, общины постепенно принимают решения о начале отопления на объектах социальной сферы.
Общины и регионы готовят резервы топлива, дополнительные генераторы, автономные источники питания, дополнительные ремонтные бригады из других регионов. Должны вместе пройти зиму
Он подчеркнул, что в этом контексте важный вопрос - распределенная генерация.
Продолжаем работу с донорами, международными партнерами, чтобы развивать децентрализацию энергосистемы. Важно разгрузить систему и обеспечить стабильную работу критически важных объектов в условиях атак рф. Особенно в прифронтовых общинах
Он добавил, что враг пытается сорвать отопительный сезон в Украине.
"Тактика неизменна - использовать холод и темноту как оружие. Россия целенаправленно бьет по энергетике, десятками дронов и ракетами. Поэтому должны быть едиными и вместе пройти этот отопительный сезон", - резюмировал вице-премьер.
Напомним
Накануне враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковщины и Сумщины, есть ограничения потребления электроэнергии на Черниговщине. Потребление остается высоким из-за похолодания и облачной погоды.
