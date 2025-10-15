$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
14 октября, 15:21 • 18903 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 22769 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 19346 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 32978 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
14 октября, 13:02 • 19558 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
14 октября, 12:47 • 30169 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14711 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
14 октября, 11:53 • 26476 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12078 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Правительство призывает местные общины не начинать отопительный сезон заблаговременно, действовать взвешенно и экономно, сохраняя ресурсы. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул важность распределенной генерации и подготовки резервов топлива и автономных источников питания.

Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба

Правительство призывает местные общины не начинать отопительный сезон заблаговременно, "действовать взвешенно и экономно" и беречь ресурсы. Об этом по итогам совещания в Сумской области по подготовке к отопительному сезону в прифронтовом регионе сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует УНН.

Детали

По его словам, общины постепенно принимают решения о начале отопления на объектах социальной сферы.

Общины и регионы готовят резервы топлива, дополнительные генераторы, автономные источники питания, дополнительные ремонтные бригады из других регионов. Должны вместе пройти зиму

- написал чиновник.

Он подчеркнул, что в этом контексте важный вопрос - распределенная генерация.

Продолжаем работу с донорами, международными партнерами, чтобы развивать децентрализацию энергосистемы. Важно разгрузить систему и обеспечить стабильную работу критически важных объектов в условиях атак рф. Особенно в прифронтовых общинах

- отметил Кулеба.

Он добавил, что враг пытается сорвать отопительный сезон в Украине.

"Тактика неизменна - использовать холод и темноту как оружие. Россия целенаправленно бьет по энергетике, десятками дронов и ракетами. Поэтому должны быть едиными и вместе пройти этот отопительный сезон", - резюмировал вице-премьер.

Напомним

Накануне враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковщины и Сумщины, есть ограничения потребления электроэнергии на Черниговщине. Потребление остается высоким из-за похолодания и облачной погоды.

Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров14.10.25, 10:00 • 3302 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Украина