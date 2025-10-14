Зеленский: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров

$41.610.01
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 5672 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
02:03 • 11655 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 22926 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 32193 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 35113 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 29559 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 21341 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18374 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 13268 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
Популярные новости
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ13 октября, 22:24 • 19944 просмотра
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 14579 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 15247 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 16292 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 15254 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 39364 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 39173 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 47437 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 44315 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 48919 просмотра
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 18630 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 23320 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 25303 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 25270 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 52876 просмотра
Зеленский: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной атаке РФ на Украину, главной целью которой стала энергетика. Повреждена также железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, а в Харькове авиабомбами ударили по городской больнице.

Зеленский: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров

Главной целью очередной атаки рф на Украину снова стала энергетика, повреждена и железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночной удар рф и указав, что для защиты необходимо достаточно средств ПВО, и партнеры знают, каких, поэтому Украина рассчитывает на них, пишет УНН.

Этой ночью воздушный террор россии против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели – наша энергетика. 96 ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадали 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. В Кировоградской области повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. В Сумской области были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области

- написал Зеленский.

По его словам, везде, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. "Спасибо всем, кто задействован", - отметил Президент.

Ежедневно, каждую ночь россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет любой смысл. Мир должен заставить москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает

- указал Зеленский.

Над Украиной обезврежено 69 из 96 запущенных рф дронов14.10.25, 08:37 • 1624 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
