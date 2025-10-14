Зеленский: РФ снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров

Главной целью очередной атаки рф на Украину снова стала энергетика, повреждена и железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночной удар рф и указав, что для защиты необходимо достаточно средств ПВО, и партнеры знают, каких, поэтому Украина рассчитывает на них, пишет УНН.

Этой ночью воздушный террор россии против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели – наша энергетика. 96 ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадали 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. В Кировоградской области повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. В Сумской области были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области - написал Зеленский.

По его словам, везде, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. "Спасибо всем, кто задействован", - отметил Президент.

Ежедневно, каждую ночь россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет любой смысл. Мир должен заставить москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает - указал Зеленский.

Над Украиной обезврежено 69 из 96 запущенных рф дронов