Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів

Головною ціллю чергової атаки рф на Україну знову стала енергетика, пошкоджено і залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський, реагуючи на нічний удар рф і вказавши, що для захисту потрібно достатньо засобів ППО, і партнери знають, яких, тож Україна розраховує на них, пише УНН.

Цієї ночі повітряний терор росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі - наша енергетика. 96 ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині - написав Зеленський.

З його слів, усюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. "Дякую всім, хто залучений", - зазначив Президент.

Щодня, щоночі росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти. Світ може позбавити москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат. Дякую всім, хто допомагає - вказав Зеленський.

Над Україною знешкоджено 69 з 96 запущених рф дронів