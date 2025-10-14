$41.610.01
Ексклюзив
07:39 • 640 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 4218 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 9834 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
02:03 • 13411 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 24513 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 33356 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 35614 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 29828 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 21403 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18405 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
Ексклюзив
Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про чергову атаку рф на Україну, головною ціллю якої стала енергетика. Пошкоджено також залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині, а в Харкові авіабомбами вдарили по міській лікарні.

Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів

Головною ціллю чергової атаки рф на Україну знову стала енергетика, пошкоджено і залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський, реагуючи на нічний удар рф і вказавши, що для захисту потрібно достатньо засобів ППО, і партнери знають, яких, тож Україна розраховує на них, пише УНН.

Цієї ночі повітряний терор росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі - наша енергетика. 96 ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині

- написав Зеленський.

З його слів, усюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. "Дякую всім, хто залучений", - зазначив Президент.

Щодня, щоночі росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти. Світ може позбавити москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат. Дякую всім, хто допомагає

- вказав Зеленський.

Над Україною знешкоджено 69 з 96 запущених рф дронів14.10.25, 08:37 • 1740 переглядiв

Юлія Шрамко

