Над Україною знешкоджено 69 з 96 запущених рф дронів

росія вночі випустила по Україні 96 дронів, 69 з них збито або придушено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) ворог атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росіяни атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині, є перебої зі світлом