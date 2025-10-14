росіяни атакували критичну інфраструктуру на Кіровоградщині, є перебої зі світлом

Російські війська вночі атакували Кіровоградську область, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури на території двох громад, є знеструмлення, повідомили у вівторок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та у ДСНС України у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

Ворог продовжує нищити об'єкти критичної інфраструктури області. Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані - написав Райкович.

У ДСНС уточнили, що "пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад", "виникли пожежі на кількох локаціях".

Наразі усі пожежі ліквідовано. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад.

