Ворог атакував промислове підприємство у Кіровоградській області: троє поранених
Київ • УНН
Вночі 28 травня росіяни атакували промислове підприємство у Світловодську, Кіровоградська область. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, пошкоджено десятки будинків.
Росіяни вночі 28 травня атакували промислове підприємство у Кіровоградській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує УНН.
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"Вночі Кіровоградщина - під ворожою атакою. У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано".
Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Також пошкоджено 76 приватних та один 9-ти поверховий житловий будинок
Він додав, що на місці влучання працюють усі відповідні служби.
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