Удар дронів по Кропивницькому: пошкоджено складські приміщення, триває ліквідація наслідків
Київ • УНН
Вночі 26 квітня російські дрони атакували Кропивницький, пошкодивши склади. Жертв немає, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
У ніч на 26 квітня російська армія атакувала Кропивницький ударними дронами. Внаслідок удару були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.
Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники
Також він зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
"Детальніша інформація про пошкодження майна - згодом", - додав очільник ОВА.
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