Удар дронів по Кропивницькому: пошкоджено складські приміщення, триває ліквідація наслідків

У ніч на 26 квітня російська армія атакувала Кропивницький ударними дронами. Внаслідок удару були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.

Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники - йдеться у дописі чиновника.

Також він зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Детальніша інформація про пошкодження майна - згодом", - додав очільник ОВА.

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