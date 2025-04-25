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У Херсоні ворог пообіді атакував комунальників: є поранені

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Російські війська атакували територію КП "Парки Херсона", поранено чотирьох комунальників. Постраждали цивільні у Дніпровському районі від атак БпЛА.

У Херсоні ворог пообіді атакував комунальників: є поранені

Російські війська сьогодні атакували територію комунального підприємства у Херсоні, поранено чотирьох комунальників, повідомили у Херсонській МВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Сьогодні знову постраждали наші комунальники. Російські терористичні війська пообіді атакували територію КП "Парки Херсона". Четверо людей - три водія і прибиральниця - отримали поранення. Вони у задовільному стані і усі отримують необхідну медичну допомогу

- повідомили у Херсонській МВА.

Як вказано, пошкоджено також транспортні засоби. Пожежу, яка виникла після скиду ворогом вибухівки з дрона, оперативно ліквідували рятувальники.

За даними Херсонської ОВА, опівдні російська армія атакувала з БпЛА жінку у Дніпровському районі Херсона. "Швидка" доставила до лікарні 50-річну херсонку, яка дістала вибухову травму, поранення шиї та черева.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та поранення плеча, звернувся до лікарні. А потім до лікарні звернулася ще один потерпіла через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. У 56-річної жінки – вибухова травма і контузія, її шпиталізували.

Рятувальники, за даними ДСНС, ліквідували наслідки російської атаки у Херсоні, де через скид вибухівки з ворожого БпЛА в одному з районів міста спалахнули три автомобілі та гараж. "На місці атаки надзвичайники виявили двох постраждалих: надали їм домедичну допомогу та передали лікарям. Пожежу ліквідували, не допустивши поширення вогню на великі площі", - зазначили у ДСНС, показавши наслідки.

Доповнення

Як повідомили у ГУНП в області, військові рф не припиняють обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, знищуючи житло людей та завдаючи ударів по об’єктах інфраструктури. Минулої доби армія країни-агресора атакувала мирне населення з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися 37 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків, понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію минулої доби 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

Як вказали у поліції, пошкоджень минулої доби через ворожі удари зазнали також навчальний заклад, службовий автомобіль поліції.  

"Поблизу Шляхового російські військові цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль поліції. Внаслідок удару постраждали троє поліцейських віком 25, 27 і 30 років. У всіх мінно-вибухові травми й контузії", - зазначили у поліції.

Юлія Шрамко

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