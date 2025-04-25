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В Херсоне враг после обеда атаковал коммунальщиков: есть раненые

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Российские войска атаковали территорию КП "Парки Херсона", ранены четверо коммунальщиков. Пострадали гражданские в Днепровском районе от атак БпЛА.

В Херсоне враг после обеда атаковал коммунальщиков: есть раненые

Российские войска сегодня атаковали территорию коммунального предприятия в Херсоне, ранены четверо коммунальщиков, сообщили в Херсонской ГВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Сегодня снова пострадали наши коммунальщики. Российские террористические войска после обеда атаковали территорию КП "Парки Херсона". Четыре человека - три водителя и уборщица - получили ранения. Они в удовлетворительном состоянии и все получают необходимую медицинскую помощь

- сообщили в Херсонской ГВА.

Как указано, повреждены также транспортные средства. Пожар, возникший после сброса врагом взрывчатки с дрона, оперативно ликвидировали спасатели.

По данным Херсонской ОВА, в полдень российская армия атаковала с БпЛА женщину в Днепровском районе Херсона. "Скорая" доставила в больницу 50-летнюю херсонку, которая получила взрывную травму, ранения шеи и живота.

Впоследствии стало известно об еще одном пострадавшем из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. Под удар попал 48-летний мужчина, который получил взрывную травму и ранение плеча, обратился в больницу. А потом в больницу обратилась еще одна пострадавшая из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. У 56-летней женщины - взрывная травма и контузия, ее госпитализировали.

Спасатели, по данным ГСЧС, ликвидировали последствия российской атаки в Херсоне, где из-за сброса взрывчатки с вражеского БпЛА в одном из районов города вспыхнули три автомобиля и гараж. "На месте атаки чрезвычайники обнаружили двух пострадавших: оказали им домедицинскую помощь и передали врачам. Пожар ликвидировали, не допустив распространения огня на большие площади", - отметили в ГСЧС, показав последствия.

Дополнение

Как сообщили в ГУНП в области, военные рф не прекращают обстрелы населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, уничтожая жилье людей и нанося удары по объектам инфраструктуры. За прошедшие сутки армия страны-агрессора атаковала мирное население из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в области оказались 37 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили 3 многоэтажки и 15 частных домов, повредили газопровод, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

Как указали в полиции, повреждения за прошедшие сутки из-за вражеских ударов получили также учебное заведение, служебный автомобиль полиции.

"Вблизи Шляхового российские военные целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль полиции. В результате удара пострадали трое полицейских в возрасте 25, 27 и 30 лет. У всех минно-взрывные травмы и контузии", - указали в полиции.

Юлия Шрамко

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