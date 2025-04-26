Удар дронов по Кропивницкому: повреждены складские помещения, продолжается ликвидация последствий

В ночь на 26 апреля российская армия атаковала Кропивницкий ударными дронами. В результате удара были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.

Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. По состоянию на сейчас, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели - говорится в заметке чиновника.

Также он отметил, что по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Более подробная информация о повреждении имущества - впоследствии", - добавил глава ОВА.

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