Враг атаковал промышленное предприятие в Кировоградской области: трое раненых

Россияне ночью 28 мая атаковали промышленное предприятие в Кировоградской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Андрей Райкович, информирует УНН.

Детали

"Ночью Кировоградщина - под вражеской атакой. В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован".

По состоянию на сейчас известно о трех травмированных. Также повреждено 76 частных и один 9-ти этажный жилой дом - рассказал Райкович.

Он добавил, что на месте попадания работают все соответствующие службы.

Напомним

22 мая армия рф атаковала Кировоградщину тремя баллистическими ракетами. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 26 апреля российская армия атаковала Кропивницкий ударными дронами. В результате удара были повреждены складские помещения.

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