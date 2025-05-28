Враг атаковал промышленное предприятие в Кировоградской области: трое раненых
Киев • УНН
Ночью 28 мая россияне атаковали промышленное предприятие в Светловодске, Кировоградская область. В результате атаки три человека получили ранения, повреждены десятки домов.
Россияне ночью 28 мая атаковали промышленное предприятие в Кировоградской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Андрей Райкович, информирует УНН.
Детали
"Ночью Кировоградщина - под вражеской атакой. В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован".
По состоянию на сейчас известно о трех травмированных. Также повреждено 76 частных и один 9-ти этажный жилой дом
Он добавил, что на месте попадания работают все соответствующие службы.
Напомним
22 мая армия рф атаковала Кировоградщину тремя баллистическими ракетами. Обошлось без пострадавших.
В ночь на 26 апреля российская армия атаковала Кропивницкий ударными дронами. В результате удара были повреждены складские помещения.
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