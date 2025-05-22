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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 5000 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами - ОВА

Київ • УНН

 • 8600 перегляди

Армія рф атакувала Кіровоградщину трьома балістичними ракетами. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.

Ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами - ОВА

Армія рф сьогодні атакувала Кіровоградщину трьома балістичними ракетами. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Сьогодні ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами. Наразі - без постраждалих 

- повідомив Райкович.

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У Кропивницькому пролунало кілька вибухів на тлі загрози балістичного озброєння з півдня. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.

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