Ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами - ОВА

Армія рф сьогодні атакувала Кіровоградщину трьома балістичними ракетами. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Сьогодні ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами. Наразі - без постраждалих - повідомив Райкович.

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