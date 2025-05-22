У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі балістичної загрози

Кілька вибухів пролунало у Кропивницькому на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Близько 14.30 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом були попередження про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.

За даними місцевих ЗМІ, у Кропивницькому за пів години пролунала вже низка вибухів.

У Кіровоградській ОВА наразі інформацію про вибухи не коментували.

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