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El País

Мі-8

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У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

 • 968 перегляди

У Кропивницькому пролунало кілька вибухів на тлі загрози балістичного озброєння з півдня. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.

У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі балістичної загрози

Кілька вибухів пролунало у Кропивницькому на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Близько 14.30 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом були попередження про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.

За даними місцевих ЗМІ, у Кропивницькому за пів години пролунала вже низка вибухів.

У Кіровоградській ОВА наразі інформацію про вибухи не коментували.

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи22.05.25, 08:39 • 60615 переглядiв

Антоніна Туманова

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