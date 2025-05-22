У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Кропивницькому пролунало кілька вибухів на тлі загрози балістичного озброєння з півдня. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.
Кілька вибухів пролунало у Кропивницькому на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Близько 14.30 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом були попередження про швидкісні цілі з Криму в напрямку Кіровоградщини.
За даними місцевих ЗМІ, у Кропивницькому за пів години пролунала вже низка вибухів.
У Кіровоградській ОВА наразі інформацію про вибухи не коментували.
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