В Кропивницком прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Кропивницком прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.
Несколько взрывов прогремели в Кропивницком на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Около 14.30 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии были предупреждения о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.
По данным местных СМИ, в Кропивницком за полчаса прогремел уже ряд взрывов.
В Кировоградской ОВА пока информацию о взрывах не комментировали.
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