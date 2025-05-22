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В Кропивницком прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы

Киев • УНН

 • 904 просмотра

В Кропивницком прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.

В Кропивницком прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы

Несколько взрывов прогремели в Кропивницком на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Около 14.30 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии были предупреждения о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.

По данным местных СМИ, в Кропивницком за полчаса прогремел уже ряд взрывов.

В Кировоградской ОВА пока информацию о взрывах не комментировали.

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы22.05.25, 08:39 • 60384 просмотра

Антонина Туманова

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