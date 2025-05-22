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Враг атаковал Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами – ОВА

Киев • УНН

 • 6362 просмотра

Армия рф атаковала Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Воздушные силы сообщали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.

Враг атаковал Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами – ОВА

Армия рф сегодня атаковала Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

Сегодня враг атаковал Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Пока - без пострадавших 

- сообщил Райкович.

Ранее

В Кропивницком прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.

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