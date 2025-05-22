Враг атаковал Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами – ОВА
Киев • УНН
Армия рф атаковала Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Воздушные силы сообщали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.
Армия рф сегодня атаковала Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Сегодня враг атаковал Кировоградскую область тремя баллистическими ракетами. Пока - без пострадавших
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В Кропивницком прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях из Крыма в направлении Кировоградской области.