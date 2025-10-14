россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области, есть перебои со светом

Российские войска ночью атаковали Кировоградскую область, повреждены объекты критической инфраструктуры на территории двух громад, есть обесточивание, сообщили во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и в ГСЧС Украины в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно – без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы - написал Райкович.

В ГСЧС уточнили, что "повреждены объекты критической инфраструктуры на территории Долинской и Новопражской громад", "возникли пожары на нескольких локациях".

В настоящее время все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградщины, а также местная пожарная команда одной из общин.

Враг атаковал промышленное предприятие в Кировоградской области: трое раненых