россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области, есть перебои со светом
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали Кировоградскую область, повредив объекты критической инфраструктуры в Долинской и Новопражской общинах. В результате атаки 5 населенных пунктов остались без света, пожары ликвидированы, жертв нет.
Российские войска ночью атаковали Кировоградскую область, повреждены объекты критической инфраструктуры на территории двух громад, есть обесточивание, сообщили во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и в ГСЧС Украины в Telegram, показав последствия, пишет УНН.
Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно – без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы
В ГСЧС уточнили, что "повреждены объекты критической инфраструктуры на территории Долинской и Новопражской громад", "возникли пожары на нескольких локациях".
В настоящее время все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградщины, а также местная пожарная команда одной из общин.
