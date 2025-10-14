Над Украиной обезврежено 69 из 96 запущенных рф дронов

россия ночью выпустила по Украине 96 дронов, 69 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 октября (с 19:00 13 октября) враг атаковал 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ Крыма, около 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области, есть перебои со светом