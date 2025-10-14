$41.610.01
Ексклюзив
07:39 • 780 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 4480 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 10032 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
02:03 • 13523 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 24608 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 33402 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 35641 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 29830 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 21404 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18405 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
Ворог завдав удари по енергетиці у двох областях, на Чернігівщині досі графіки - Міненерго

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківщини та Сумщини, є обмеження споживання електроенергії на Чернігівщині. Споживання залишається високим через похолодання та хмарну погоду.

Ворог завдав удари по енергетиці у двох областях, на Чернігівщині досі графіки - Міненерго

Російські війська знову атакували енергетику - на Харківщині та Сумщині, у Чернігівській області досі діють графіки відключень світла, споживання електроенергії залишається високим, слід не вмикати потужну техніку одночасно з 16:00 до 22:00, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Генерація і споживання

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів14.10.25, 10:00 • 992 перегляди

У міністерстві вказали, що вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині, як вказано, діють обмеження споживання електроенергії.

"Через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону - на ранок "Чернігівобленерго" застосовує графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються", - підтвердили в Укренерго.

Споживання електроенергії, за даними Укренерго, залишається високим. Сьогодні вранці воно, як вказано, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня. "Утримання хмарної погоди у більшості регіонів України зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А зниження температури повітря на всій території нашої держави обумовлює додаткове навантаження на енергосистему через використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону", - пояснили у НЕК.

Учора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, коли не застосовувалися заходи обмеження - 9 жовтня. Причиною таких змін в Укренерго назвали похолодання на всій території України.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні поточної доби зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Чернігівська область
Україна