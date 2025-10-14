Ворог завдав удари по енергетиці у двох областях, на Чернігівщині досі графіки - Міненерго

Російські війська знову атакували енергетику - на Харківщині та Сумщині, у Чернігівській області досі діють графіки відключень світла, споживання електроенергії залишається високим, слід не вмикати потужну техніку одночасно з 16:00 до 22:00, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Генерація і споживання

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Зеленський: рф знову атакувала енергетику і залізницю, треба достатньо ППО, і ми розраховуємо на дії США, Європи і всіх партнерів

У міністерстві вказали, що вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині, як вказано, діють обмеження споживання електроенергії.

"Через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону - на ранок "Чернігівобленерго" застосовує графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються", - підтвердили в Укренерго.

Споживання електроенергії, за даними Укренерго, залишається високим. Сьогодні вранці воно, як вказано, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня. "Утримання хмарної погоди у більшості регіонів України зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А зниження температури повітря на всій території нашої держави обумовлює додаткове навантаження на енергосистему через використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону", - пояснили у НЕК.

Учора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, коли не застосовувалися заходи обмеження - 9 жовтня. Причиною таких змін в Укренерго назвали похолодання на всій території України.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні поточної доби зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.