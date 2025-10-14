Враг нанес удары по энергетике в двух областях, в Черниговской области до сих пор графики - Минэнерго

Российские войска снова атаковали энергетику - в Харьковской и Сумской областях, в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений света, потребление электроэнергии остается высоким, следует не включать мощную технику одновременно с 16:00 до 22:00, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковской и Сумской областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении Минэнерго.

Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров

В министерстве указали, что принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 14 октября в Черниговской области, как указано, действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам региона - на утро "Черниговоблэнерго" применяет графики почасовых отключений объемом трех очередей. В других областях меры ограничения пока не применяются", - подтвердили в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, остается высоким. Сегодня утром оно, как указано, было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня. "Сохранение облачной погоды в большинстве регионов Украины обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А снижение температуры воздуха на всей территории нашего государства обуславливает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона", - пояснили в НЭК.

Вчера, 13 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 2,1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня, когда не применялись меры ограничения - 9 октября. Причиной таких изменений в Укрэнерго назвали похолодание на всей территории Украины.

"Необходимость в экономном энергопотреблении текущих суток сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.