Враг нанес удары по энергетике в двух областях, в Черниговской области до сих пор графики - Минэнерго

Эксклюзив
07:39 • 602 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 4144 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 9774 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
02:03 • 13379 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 24489 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 33343 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 35607 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 29828 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 21402 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18404 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ13 октября, 22:24 • 21069 просмотра
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 15787 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 16472 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 17508 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 16508 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 40972 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 40787 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 48955 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 45787 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 50355 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Сергей Ребров
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Купянск
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 19513 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 24213 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 26153 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 26076 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 53670 просмотра
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y
Шахед-136

Враг нанес удары по энергетике в двух областях, в Черниговской области до сих пор графики - Минэнерго

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковщины и Сумщины, есть ограничения потребления электроэнергии на Черниговщине. Потребление остается высоким из-за похолодания и облачной погоды.

Враг нанес удары по энергетике в двух областях, в Черниговской области до сих пор графики - Минэнерго

Российские войска снова атаковали энергетику - в Харьковской и Сумской областях, в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений света, потребление электроэнергии остается высоким, следует не включать мощную технику одновременно с 16:00 до 22:00, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковской и Сумской областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении Минэнерго.

Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров14.10.25, 10:00 • 988 просмотров

В министерстве указали, что принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 14 октября в Черниговской области, как указано, действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам региона - на утро "Черниговоблэнерго" применяет графики почасовых отключений объемом трех очередей. В других областях меры ограничения пока не применяются", - подтвердили в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, остается высоким. Сегодня утром оно, как указано, было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня. "Сохранение облачной погоды в большинстве регионов Украины обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А снижение температуры воздуха на всей территории нашего государства обуславливает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона", - пояснили в НЭК.

Вчера, 13 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 2,1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня, когда не применялись меры ограничения - 9 октября. Причиной таких изменений в Укрэнерго назвали похолодание на всей территории Украины.

"Необходимость в экономном энергопотреблении текущих суток сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Украина