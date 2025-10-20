Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

Українська влада розраховує, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів, і країна розуміє, де брати газ на цю суму. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, та додав, що газове питання буде вирішено, передає УНН.

Загрози енергетиці та імпорт газу

"У прем'єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною. Домовленості у прем'єр-міністра Свириденко та Міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями в Америці також позитивні. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що частину траншів Україна знайшла.

"Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ.

Зеленський також прокоментував ситуацію із LNG (скрапленим природнім газом).

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з Премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим", - зазначив Президент

З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено - заявив Зеленський.

У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Російський газ в Європі

Зеленський переконаний, що американці все одно повністю витіснять "рускій" газ з Європи.

"Ми маємо зрозуміти - незважаючи на ті чи інші домовленості тощо - росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - розповів Зеленський.

ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США

Зеленський про атомну енергетику

"Другий проєкт - це атомна енергетика. Є 15 блоків. З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт. У цьому вони ж зацікавлені", - вказав Зеленський.

Про нафту

"І третій проєкт – це нафта. Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід. Щодо зниження Словаччиною тарифу на транзит газу. Саме це, мені здається, вже і домовлено між прем'єр-міністрами наших держав", - заявив Зеленський.

Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба

Доповнення

Заступниця голови наглядової ради "Нафтогаз" Наталія Бойко повідомляла раніше, що цей опалювальний сезон буде складним, тому українцям варто переглянути свої побутові звички.