Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 9694 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 28291 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 15835 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 19982 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24 • 22799 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 24966 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 63935 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102260 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 53183 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47720 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярнi новини
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 29061 перегляди
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 3944 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 25359 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 10728 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17427 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 28291 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17548 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102260 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 69436 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 148326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 55325 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 57279 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 76215 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 74930 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 101079 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Українська влада планує знайти $2 мільярди для закупівлі газу в складній ситуації, вже визначено джерела фінансування та постачальники. Президент Зеленський запевнив, що газове питання буде вирішено.

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

Українська влада розраховує, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів, і країна розуміє, де брати газ на цю суму. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, та додав, що газове питання буде вирішено, передає УНН.

Загрози енергетиці та імпорт газу

"У прем'єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною. Домовленості у прем'єр-міністра Свириденко та Міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями в Америці також позитивні. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що частину траншів Україна знайшла.

"Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ.

Зеленський також прокоментував ситуацію із LNG (скрапленим природнім газом).

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з Премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим", - зазначив Президент

З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено

- заявив Зеленський.

У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме16.10.25, 15:00 • 2087 переглядiв

Російський газ в Європі

Зеленський переконаний, що американці все одно повністю витіснять "рускій" газ з Європи.

"Ми маємо зрозуміти - незважаючи на ті чи інші домовленості тощо - росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - розповів Зеленський.

ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США 18.10.25, 10:59 • 17598 переглядiв

Зеленський про атомну енергетику

"Другий проєкт - це атомна енергетика. Є 15 блоків. З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт. У цьому вони ж зацікавлені", - вказав Зеленський.

Про нафту

"І третій проєкт – це нафта. Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід. Щодо зниження Словаччиною тарифу на транзит газу. Саме це, мені здається, вже і домовлено між прем'єр-міністрами наших держав", - заявив Зеленський.

Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба15.10.25, 02:34 • 16787 переглядiв

Доповнення

Заступниця голови наглядової ради "Нафтогаз" Наталія Бойко повідомляла раніше, що цей опалювальний сезон буде складним, тому українцям варто переглянути свої побутові звички.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Електроенергія
Кіріакос Міцотакіс
Білий дім
Азербайджан
Норвегія
Греція
Європа
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща