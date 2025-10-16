У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме
Київ • УНН
Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.
Нафтогаз докладає зусиль та веде переговори з партнерами, щоб збільшити імпорт газу та успішно пережити опалювальний сезон. Зокрема над цим працює українська делегація у Вашингтоні, яку очолює прем’єрка Юлія Свириденко. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Станом на зараз, по наповненню газом в газових сховищах ми ідемо згідно з графіком. Імпорт також іде рівним графіком, але паралельно з тим "Нафтогаз" активно працює з нашими партнерами, і також з керівництвом держави, для залучення додаткового фінансового ресурсу для закупки імпорту, оскільки об’єм газу, який нам необхідний на цей опалювальний сезон збільшується з кожним обстрілом і, на жаль, кожною новою атакою
Вона додала, що наразі однією з тактичних задач для проходження опалювального є збільшення об’єму газу. Над цим працює команда на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко, яка зараз перебуває у Вашингтоні.
Делегація на чолі з прем’єр-міністром вже кілька днів працює у Вашингтоні. Там також представлені колеги з НАК "Нафтогаз", також є колеги з Міністерства енергетики. Однозначно збільшення цього об’єму є однією з тактичних задач для проходження цього опалювального сезону. Я дуже вдячна всій команді за цей успіх по скрапленому газу. Це, певною мірою, історичний крок
Вона також зазначила, що для збільшення об’єму газу залучено дуже великий об’єм фінансування і він продовжує збільшуватися.
Ми працюємо над тим, щоб збільшити об’єм імпорту, який буде йти в Україну протягом усього опалювального сезону. Об’єм залученого фінансування дуже великий і кожного дня ми ведемо нові перемовини для його збільшення. Той самий ЄБРР, який підписав з нами угоду про 500 мільйонів під гарантії Європейського Союзу, уже погодився надати нам додаткове фінансування на цей рік для закупки імпортного газу
Доповнення
Наталія Бойко розповіла, що напередодні жовтня Нафтогаз виділив 2,5 мільярди доларів на купівлю газу. З цієї суми 1,5 мільярди були надані партнерами.