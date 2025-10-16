$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12156 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25389 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40374 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12822 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33658 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27331 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24272 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34423 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54464 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52727 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.

У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Нафтогаз докладає зусиль та веде переговори з партнерами, щоб збільшити імпорт газу та успішно пережити опалювальний сезон. Зокрема над цим працює українська делегація у Вашингтоні, яку очолює прем’єрка Юлія Свириденко. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Станом на зараз, по наповненню газом в газових сховищах ми ідемо згідно з графіком. Імпорт також іде рівним графіком, але паралельно з тим "Нафтогаз" активно працює з нашими партнерами, і також з керівництвом держави, для залучення додаткового фінансового ресурсу для закупки імпорту, оскільки об’єм газу, який нам необхідний на цей опалювальний сезон збільшується з кожним обстрілом і, на жаль, кожною новою атакою 

- зазначила Бойко.

Вона додала, що наразі однією з тактичних задач для проходження опалювального є збільшення об’єму газу. Над цим працює команда на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко, яка зараз перебуває у Вашингтоні.

Делегація на чолі з прем’єр-міністром вже кілька днів працює у Вашингтоні. Там також представлені колеги з НАК "Нафтогаз", також є колеги з Міністерства енергетики. Однозначно збільшення цього об’єму є однією з тактичних задач для проходження цього опалювального сезону. Я дуже вдячна всій команді за цей успіх по скрапленому газу. Це, певною мірою, історичний крок 

- наголосила Бойко.

В "Нафтогазі" закликали українців змінити побутові звички через труднощі опалювального сезону16.10.25, 12:38 • 2372 перегляди

Вона також зазначила, що для збільшення об’єму газу залучено дуже великий об’єм фінансування і він продовжує збільшуватися.

Ми працюємо над тим, щоб збільшити об’єм імпорту, який буде йти в Україну протягом усього опалювального сезону. Об’єм залученого фінансування дуже великий і кожного дня ми ведемо нові перемовини для його збільшення. Той самий ЄБРР, який підписав з нами угоду про 500 мільйонів під гарантії Європейського Союзу, уже погодився надати нам додаткове фінансування на цей рік для закупки імпортного газу 

- підсумувала Бойко.

Наталія Бойко розповіла, що напередодні жовтня Нафтогаз виділив 2,5 мільярди доларів на купівлю газу. З цієї суми 1,5 мільярди були надані партнерами.

Павло Зінченко

