У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Нафтогаз докладає зусиль та веде переговори з партнерами, щоб збільшити імпорт газу та успішно пережити опалювальний сезон. Зокрема над цим працює українська делегація у Вашингтоні, яку очолює прем’єрка Юлія Свириденко. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Станом на зараз, по наповненню газом в газових сховищах ми ідемо згідно з графіком. Імпорт також іде рівним графіком, але паралельно з тим "Нафтогаз" активно працює з нашими партнерами, і також з керівництвом держави, для залучення додаткового фінансового ресурсу для закупки імпорту, оскільки об’єм газу, який нам необхідний на цей опалювальний сезон збільшується з кожним обстрілом і, на жаль, кожною новою атакою

Вона додала, що наразі однією з тактичних задач для проходження опалювального є збільшення об’єму газу. Над цим працює команда на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко, яка зараз перебуває у Вашингтоні.

Делегація на чолі з прем’єр-міністром вже кілька днів працює у Вашингтоні. Там також представлені колеги з НАК "Нафтогаз", також є колеги з Міністерства енергетики. Однозначно збільшення цього об’єму є однією з тактичних задач для проходження цього опалювального сезону. Я дуже вдячна всій команді за цей успіх по скрапленому газу. Це, певною мірою, історичний крок

Вона також зазначила, що для збільшення об’єму газу залучено дуже великий об’єм фінансування і він продовжує збільшуватися.

Ми працюємо над тим, щоб збільшити об’єм імпорту, який буде йти в Україну протягом усього опалювального сезону. Об’єм залученого фінансування дуже великий і кожного дня ми ведемо нові перемовини для його збільшення. Той самий ЄБРР, який підписав з нами угоду про 500 мільйонів під гарантії Європейського Союзу, уже погодився надати нам додаткове фінансування на цей рік для закупки імпортного газу