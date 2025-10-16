Нафтогаз виділив 2,5 млрд доларів на закупівлю газу

Напередодні жовтня Нафтогаз виділив 2,5 мільярди доларів на купівлю газу. З цієї суми 1,5 мільярди були надані партнерами, розповіла заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз" Наталія Бойко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Напередодні жовтня Нафтогаз заакумулював 2,5 мільярди доларів на закупку газу. З них 1 мільйон - це наш власний ресурс, 1,5 - завдяки партнерам. Це кредитне фінансування, грантове фінансування

Також вона зазначила, що європейці дали Україні гарантію на кредит, що є історичною подією і над якою працювали команди різних відомств.

Європейці дали нам гарантію на кредит. Це історична подія. Цього року ми вперше змогли отримати кредитне фінансування без суверенних гарантій. Це щось дуже нове. Над цим працювали команди Міністерства фінансів, Міністерства економіки, я, на попередній роботі, як радник прем’єра

росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, повідомили у середу у Нафтогазі.

За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз". Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Групи "Нафтогаз". До цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині