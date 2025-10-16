$41.760.01
Нафтогаз выделил 2,5 млрд долларов на закупку газа

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Накануне октября Нафтогаз аккумулировал 2,5 миллиарда долларов на закупку газа, из которых 1,5 миллиарда предоставили партнеры. Европейцы также предоставили Украине гарантию на кредит, что является историческим событием.

Нафтогаз выделил 2,5 млрд долларов на закупку газа

Накануне октября Нафтогаз выделил 2,5 миллиарда долларов на покупку газа. Из этой суммы 1,5 миллиарда были предоставлены партнерами, рассказала заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко во время Киевского международного экономического форума, сообщает УНН.

Подробности

Накануне октября Нафтогаз аккумулировал 2,5 миллиарда долларов на закупку газа. Из них 1 миллион – это наш собственный ресурс, 1,5 – благодаря партнерам. Это кредитное финансирование, грантовое финансирование

 - пояснила Бойко.

Также она отметила, что европейцы дали Украине гарантию на кредит, что является историческим событием и над которым работали команды разных ведомств.

Европейцы дали нам гарантию на кредит. Это историческое событие. В этом году мы впервые смогли получить кредитное финансирование без суверенных гарантий. Это что-то очень новое. Над этим работали команды Министерства финансов, Министерства экономики, я, на предыдущей работе, как советник премьера

- рассказала Бойко.

Дополнение

россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, сообщили в среду в Нафтогазе.

За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы "Нафтогаз". До этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине, а также прицельно атаковал критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине

- сообщили в Нафтогазе.

Павел Зинченко

