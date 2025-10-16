В Нафтогазе работают над увеличением финансового ресурса для импорта газа: как именно
Нафтогаз активно работает над увеличением импорта газа и привлечением дополнительного финансирования для успешного прохождения отопительного сезона. Украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко ведет переговоры в Вашингтоне, а ЕБРР уже согласился предоставить дополнительное финансирование.
Нафтогаз прилагает усилия и ведет переговоры с партнерами, чтобы увеличить импорт газа и успешно пережить отопительный сезон. В частности, над этим работает украинская делегация в Вашингтоне, которую возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко во время общения с журналистами, передает УНН.
По состоянию на сейчас, по наполнению газом в газовых хранилищах мы идем согласно графику. Импорт также идет ровным графиком, но параллельно с тем Нафтогаз активно работает с нашими партнерами, и также с руководством государства, для привлечения дополнительного финансового ресурса для закупки импорта, поскольку объем газа, который нам необходим на этот отопительный сезон увеличивается с каждым обстрелом и, к сожалению, каждой новой атакой
Она добавила, что сейчас одной из тактических задач для прохождения отопительного сезона является увеличение объема газа. Над этим работает команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, которая сейчас находится в Вашингтоне.
Делегация во главе с премьер-министром уже несколько дней работает в Вашингтоне. Там также представлены коллеги из НАК "Нафтогаз", также есть коллеги из Министерства энергетики. Однозначно увеличение этого объема является одной из тактических задач для прохождения этого отопительного сезона. Я очень благодарна всей команде за этот успех по сжиженному газу. Это, в определенной степени, исторический шаг
Она также отметила, что для увеличения объема газа привлечен очень большой объем финансирования и он продолжает увеличиваться.
Мы работаем над тем, чтобы увеличить объем импорта, который будет идти в Украину в течение всего отопительного сезона. Объем привлеченного финансирования очень большой и каждый день мы ведем новые переговоры для его увеличения. Тот же ЕБРР, который подписал с нами соглашение о 500 миллионах под гарантии Европейского Союза, уже согласился предоставить нам дополнительное финансирование на этот год для закупки импортного газа
Наталья Бойко рассказала, что накануне октября "Нафтогаз" выделил 2,5 миллиарда долларов на покупку газа. Из этой суммы 1,5 миллиарда были предоставлены партнерами.