В Нафтогазе работают над увеличением финансового ресурса для импорта газа: как именно

Нафтогаз прилагает усилия и ведет переговоры с партнерами, чтобы увеличить импорт газа и успешно пережить отопительный сезон. В частности, над этим работает украинская делегация в Вашингтоне, которую возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко во время общения с журналистами, передает УНН.

По состоянию на сейчас, по наполнению газом в газовых хранилищах мы идем согласно графику. Импорт также идет ровным графиком, но параллельно с тем Нафтогаз активно работает с нашими партнерами, и также с руководством государства, для привлечения дополнительного финансового ресурса для закупки импорта, поскольку объем газа, который нам необходим на этот отопительный сезон увеличивается с каждым обстрелом и, к сожалению, каждой новой атакой

Она добавила, что сейчас одной из тактических задач для прохождения отопительного сезона является увеличение объема газа. Над этим работает команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, которая сейчас находится в Вашингтоне.

Делегация во главе с премьер-министром уже несколько дней работает в Вашингтоне. Там также представлены коллеги из НАК "Нафтогаз", также есть коллеги из Министерства энергетики. Однозначно увеличение этого объема является одной из тактических задач для прохождения этого отопительного сезона. Я очень благодарна всей команде за этот успех по сжиженному газу. Это, в определенной степени, исторический шаг

Она также отметила, что для увеличения объема газа привлечен очень большой объем финансирования и он продолжает увеличиваться.

Мы работаем над тем, чтобы увеличить объем импорта, который будет идти в Украину в течение всего отопительного сезона. Объем привлеченного финансирования очень большой и каждый день мы ведем новые переговоры для его увеличения. Тот же ЕБРР, который подписал с нами соглашение о 500 миллионах под гарантии Европейского Союза, уже согласился предоставить нам дополнительное финансирование на этот год для закупки импортного газа