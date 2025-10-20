Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа – ответ Президента
Украинские власти планируют найти $2 миллиарда для закупки газа в сложной ситуации, уже определены источники финансирования и поставщики. Президент Зеленский заверил, что газовый вопрос будет решен.
Украинские власти рассчитывают, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов, и страна понимает, где брать газ на эту сумму. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, и добавил, что газовый вопрос будет решен, передает УНН.
Угрозы энергетике и импорт газа
"У премьер-министра Юлии Свириденко позитивные договоренности со Словакией. Договоренности у премьер-министра Свириденко и Министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также позитивные. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что часть траншей Украина нашла.
"Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и также выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ.
Зеленский также прокомментировал ситуацию с LNG (сжиженным природным газом).
"Что касается американского LNG, есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть. Все работают над этим", - отметил Президент
Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен
Российский газ в Европе
Зеленский убежден, что американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы.
"Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности и т.д. - Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме, и американским компаниям. Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - рассказал Зеленский.
Зеленский об атомной энергетике
"Второй проект - это атомная энергетика. Есть 15 блоков. С шестью надо решать, они временно оккупированы, но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, который хочет заходить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. Это большой проект. В этом они же заинтересованы", - указал Зеленский.
О нефти
"И третий проект – это нефть. Также большой интерес у Соединенных Штатов Америки. У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход. Что касается снижения Словакией тарифа на транзит газа. Именно это, мне кажется, уже и договорено между премьер-министрами наших государств", - заявил Зеленский.
Дополнение
Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаз" Наталья Бойко сообщала ранее, что этот отопительный сезон будет сложным, поэтому украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки.