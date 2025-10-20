Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа – ответ Президента

Украинские власти рассчитывают, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов, и страна понимает, где брать газ на эту сумму. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, и добавил, что газовый вопрос будет решен, передает УНН.

Угрозы энергетике и импорт газа

"У премьер-министра Юлии Свириденко позитивные договоренности со Словакией. Договоренности у премьер-министра Свириденко и Министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также позитивные. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что часть траншей Украина нашла.

"Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и также выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ.

Зеленский также прокомментировал ситуацию с LNG (сжиженным природным газом).

"Что касается американского LNG, есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть. Все работают над этим", - отметил Президент

Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен - заявил Зеленский.

Российский газ в Европе

Зеленский убежден, что американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы.

"Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности и т.д. - Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме, и американским компаниям. Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - рассказал Зеленский.

Зеленский об атомной энергетике

"Второй проект - это атомная энергетика. Есть 15 блоков. С шестью надо решать, они временно оккупированы, но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, который хочет заходить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. Это большой проект. В этом они же заинтересованы", - указал Зеленский.

О нефти

"И третий проект – это нефть. Также большой интерес у Соединенных Штатов Америки. У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход. Что касается снижения Словакией тарифа на транзит газа. Именно это, мне кажется, уже и договорено между премьер-министрами наших государств", - заявил Зеленский.

Дополнение

Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаз" Наталья Бойко сообщала ранее, что этот отопительный сезон будет сложным, поэтому украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки.