Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку

Опалювальний сезон в Україні розпочинається у плановому режимі. Інформація про початок в листопада не відповідає дійсності. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає УНН.

Деталі

Звертаємо увагу, рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря. Зокрема, за рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях та у м. Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери (дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо).

Відтак інформація про те, що Уряд визначив дату опалювального періоду в Україні з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року не відповідає дійсності - наголошує Мінрозвитку.

Зазначається, що постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2025 р. № 1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812" не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів.

Йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ - з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Таким чином, документ гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії:

для потреб населення - 7 420 грн з ПДВ за 1 000 куб. м;

для потреб бюджетних установ - 16 390 грн з ПДВ за 1 000 куб. м.

Постанова КМУ № 812 дозволяла укладати договори постачання природного газу на жовтень 2025 року впродовж усього літа. І частина виробників тепла уклали такі договори та вже розпочала опалювальний сезон.

Це вже четверта зима в умовах повномасштабної війни. росія продовжує прицільно атакувати об’єкти критичної інфраструктури, аби зірвати проходження опалювального сезону. Відтак закликаємо громади ощадливо ставитися до ресурсів та не підключати опалення завчасно - заявили в Мінрозвитку.

Міністерство енергетики також спростувало інформацію про те, що опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада 2025 року.

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього - заявили в Міненерго.

Контекст

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років.