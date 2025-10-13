$41.600.10
48.110.10
ukenru
12:44 • 830 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2230 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4190 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6390 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10719 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16707 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21376 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4м/с
72%
750мм
Популярные новости
лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства13 октября, 02:58 • 9048 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 30247 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 44131 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 15674 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 12283 просмотра
публикации
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 4190 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 21826 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 21376 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 32183 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 39508 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 71211 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 74302 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 75214 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 141285 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития

Киев • УНН

 • 2266 просмотра

Министерство развития общин и территорий опровергает информацию о начале отопительного сезона в ноябре. Отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме.

Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития

Отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме. Информация о начале в ноябре не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает УНН.

Детали

Обращаем внимание, рекомендованный старт для отопления - когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд

- говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, исходя из показателей температуры наружного воздуха. В частности, по решению органов местного самоуправления в 15 областях и в г. Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т.д.).

Следовательно, информация о том, что Правительство определило дату отопительного периода в Украине с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года не соответствует действительности

- отмечает Минразвития.

Отмечается, что постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812" не определяет даты начала и завершения отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей.

Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений - с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Таким образом, документ гарантирует бесперебойную поставку газа по неизменным ценам производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона, в частности для производства тепловой энергии:

  • для нужд населения - 7 420 грн с НДС за 1 000 куб. м;
    • для нужд бюджетных учреждений - 16 390 грн с НДС за 1 000 куб. м.

      Постановление КМУ № 812 позволяло заключать договоры поставки природного газа на октябрь 2025 года в течение всего лета. И часть производителей тепла заключили такие договоры и уже начала отопительный сезон.

      Это уже четвертая зима в условиях полномасштабной войны. россия продолжает прицельно атаковать объекты критической инфраструктуры, чтобы сорвать прохождение отопительного сезона. Поэтому призываем общины бережно относиться к ресурсам и не подключать отопление заблаговременно

      - заявили в Минразвития.

      Министерство энергетики также опровергло информацию о том, что отопительный сезон начнется 1 ноября 2025 года.

      Отопительный сезон в Украине начнется планово. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого

       - заявили в Минэнерго.

      Контекст

      Ранее СМИ сообщали, что Кабинет министров Украины сократил отопительный сезон 2025-2026 годов.

      Анна Мурашко

      Общество
      Украина