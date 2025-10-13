Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Киев • УНН
Отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме. Информация о начале в ноябре не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает УНН.
Детали
Обращаем внимание, рекомендованный старт для отопления - когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд
Сообщается, что решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, исходя из показателей температуры наружного воздуха. В частности, по решению органов местного самоуправления в 15 областях и в г. Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т.д.).
Следовательно, информация о том, что Правительство определило дату отопительного периода в Украине с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года не соответствует действительности
Отмечается, что постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812" не определяет даты начала и завершения отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей.
Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений - с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.
Таким образом, документ гарантирует бесперебойную поставку газа по неизменным ценам производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона, в частности для производства тепловой энергии:
- для нужд населения - 7 420 грн с НДС за 1 000 куб.
м;
- для нужд бюджетных учреждений - 16 390 грн с НДС за 1
000 куб. м.
Постановление КМУ № 812 позволяло заключать договоры поставки природного газа на октябрь 2025 года в течение всего лета. И часть производителей тепла заключили такие договоры и уже начала отопительный сезон.
Это уже четвертая зима в условиях полномасштабной войны. россия продолжает прицельно атаковать объекты критической инфраструктуры, чтобы сорвать прохождение отопительного сезона. Поэтому призываем общины бережно относиться к ресурсам и не подключать отопление заблаговременно
Министерство энергетики также опровергло информацию о том, что отопительный сезон начнется 1 ноября 2025 года.
Отопительный сезон в Украине начнется планово. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого
Контекст
Ранее СМИ сообщали, что Кабинет министров Украины сократил отопительный сезон 2025-2026 годов.