Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
Київ • УНН
Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років. Опалювальний період тепер триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.
Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову.
Деталі
Постанова № 1267 від 8 жовтня 2025 року вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".
Раніше опалюваний період був з 15 жовтня 2025 року до 15 квітня 2026 року. Тепер Кабмін скоротив опалюваний період на час з 01 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів.