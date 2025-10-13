Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты

Кабинет министров Украины сократил отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление.

Детали

Постановление № 1267 от 8 октября 2025 года вносит изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям".

Ранее отопительный период был с 15 октября 2025 года по 15 апреля 2026 года. Теперь Кабмин сократил отопительный период на время с 01 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин примет постановление о сохранении фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей.