рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла

Російські війська знову атакували енергетику - у двох областях, значна частина Чернігівщини, включно з Черніговом, без світла, споживання залишається високим, тож закликають не вмикати потужну техніку одночасно до 22:00, а для промисловості діють графіки, повідомили у вівторок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону

В Укренерго також вказали, що "через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині", і підтвердили, що "без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром".

За даними Міненерго, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БПЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.

На сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня", - повідомили в Укренерго.

Причиною таких змін називають встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, підкреслили в Міненерго.

Упродовж доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00