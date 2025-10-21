рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей, залишивши значну частину Чернігівщини без світла. Споживання електроенергії залишається високим, тому українців закликають не вмикати потужну техніку одночасно до 22:00, а для промисловості діють графіки обмеження.
Російські війська знову атакували енергетику - у двох областях, значна частина Чернігівщини, включно з Черніговом, без світла, споживання залишається високим, тож закликають не вмикати потужну техніку одночасно до 22:00, а для промисловості діють графіки, повідомили у вівторок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону
В Укренерго також вказали, що "через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині", і підтвердили, що "без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром".
За даними Міненерго, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БПЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.
На сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України
Споживання
"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня", - повідомили в Укренерго.
Причиною таких змін називають встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був увечері - на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, підкреслили в Міненерго.
Упродовж доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00
