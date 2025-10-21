$41.760.03
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света

Киев • УНН

 • 5344 просмотра

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей, оставив значительную часть Черниговщины без света. Потребление электроэнергии остается высоким, поэтому украинцев призывают не включать мощную технику одновременно до 22:00, а для промышленности действуют графики ограничения.

РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света

Российские войска снова атаковали энергетику - в двух областях, значительная часть Черниговщины, включая Чернигов, без света, потребление остается высоким, поэтому призывают не включать мощную технику одновременно до 22:00, а для промышленности действуют графики, сообщили во вторник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона

- сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго также указали, что "из-за дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру на утро есть масштабные обесточивания потребителей на Черниговщине", и подтвердили, что "без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр".

По данным Минэнерго, выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БПЛА, восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.

На сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины

- отметили в Минэнерго.

Потребление

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня", - сообщили в Укрэнерго.

Причиной таких изменений называют установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины. Это обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, подчеркнули в Минэнерго.

В течение суток сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно до 22:00

- уточнили в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

