РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Киев • УНН
Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей, оставив значительную часть Черниговщины без света. Потребление электроэнергии остается высоким, поэтому украинцев призывают не включать мощную технику одновременно до 22:00, а для промышленности действуют графики ограничения.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона
В Укрэнерго также указали, что "из-за дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру на утро есть масштабные обесточивания потребителей на Черниговщине", и подтвердили, что "без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр".
По данным Минэнерго, выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БПЛА, восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.
На сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины
Потребление
"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня", - сообщили в Укрэнерго.
Причиной таких изменений называют установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины. Это обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.
Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был вечером - на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины.
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, подчеркнули в Минэнерго.
В течение суток сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно до 22:00
