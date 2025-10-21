Чернигов остался без света и воды после атаки РФ: водоканал объяснил, что делать
Киев • УНН
Чернигов полностью остался без электричества и воды из-за атаки российских дронов. Работники водоканала работают над восстановлением водоснабжения, задействовав альтернативные источники питания.
Чернигов остался без электричества из-за атаки российских дронов. В городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом информирует УНН со ссылкой на Черниговводоканал.
Детали
Отмечается, что с 05:30 работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания.
Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заранее делать запасы воды
В Черниговводоканале также сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.
Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.
"Задача водоканала - не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать", - добавили в Черниговводоканале.
Напомним
Вечером в понедельник, 20 октября, из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Коммунальщики и власти региона отметили, что аварийно-восстановительные работы в электросетях начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Также коммунальное предприятие КП "Черниговводоканал" предупредило жителей о возможных временных перебоях с водоснабжением и призвало немедленно сделать запас питьевой воды.